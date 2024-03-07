Burcu Köksal'dan yeni açıklama: "DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal, kamuoyunda tartışma yaratan sözlerine ilişkin “Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı ve Afyon Milletvekili Burcu Köksal'ın dün kullandığı, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözleri tepki çekmişti. Köksal, konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X hesabında açıklama yapan Köksal, şunları kaydetti:

“Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP’nin yalanlarına iftiralarına montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye Başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA-PAR ile yönetmeyeceğim. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bu ülkeyi seven bu ülkenin birlik bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır.”