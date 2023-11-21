Burdur'da 'yüksek hesap' cinayetinde sanığın cezası belli oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda yüksek hesap yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa toplam 29 yıl 12 ay hapis cezası verildi.



Burdur’un Bucak ilçesinde 9 Ağustos 2022 günü bir restoranda hesap yüzünden müşteriler Bayram Ali Kasap (39), Esat Kani (29) ve Ali Çelik (34) ile iş yeri sahibi Ali İhsan Tolunay Yılmaz arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme sahibi Ali İhsan Tolunay Yılmaz yanında bulunan av tüfeği ile Esat Kani’yi öldürüp, Bayram Ali Kasap ve Ali Çevik’i yaraladığı için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına Dinar T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile yakınları ve avukatları, müşteki Ali Çelik ve maktul yakınları Zeynep Ergin, Cihan Kani, Mehmet Ergin, Şerife Kani ve avukatları mahkemede hazır bulundu.

Maktul Esat Kani’nin yakınları ve müşteki Ali Çevik sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini, olay anında kimseye hakaret ve tehditte bulunmadıklarını yüksek gelen fatura sebebiyle yediklerini, içtiklerini görmek istedikleri için kavganın çıktığını anlattı. Maktulün avukatı ise sanığın aşamalarda pişmanlık göstermemiş olduğunu, bu sebeple hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep etti. Avukat, sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz’ın babası Şükrü Yılmaz’ın ise eylemin suçunu üstlenme suçundan değil kasten adam öldürmeye iştirak etme veya yardım eden sıfatıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca avukat, olay anına ait kamera kayıtlarında mağdurları darp eden bir kadının daha olduğunu onun da bulunarak yargılanmasını talep etti.

Maktulün diğer avukatı ise, sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz’ın müvekkillerine ve maktule hedef gözeterek ateş ettiğini, hatta maktule yerde yaralı olarak yatarken ikinci kez ateş ettiğini belirterek tüfeğin içinde başka mermi olsaydı yaralananlarda ölmüş olacağını söyledi. Avukat, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan haksız tahrik indirimi yapılmamasını suçu canavarca bir hisle işlediği değerlendirilerek üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz’ın avukatı ise, mütalaaya katılmadıklarını, mütalaanın müşteki ifadeleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Olayı başlatan karşı taraf olup tehdit ve hakaret söz konusu olduğunu belirterek müvekkilinin olayı haksız tahrikle işlediğini ifade etti. Sanık avukatı, hazırlanan raporda atış bölgelerinin ve yerlerinin belli olduğunu olayın kasten öldürme değil kasten yaralama olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz ise, "Müştekileri olay günü ilk kez gördüm. Bu sebeple aramızda önceye dayalı bir husumet bulunmamaktadır. Aramızda hiçbir olay yaşanmamışken ben müştekilere neden ateş edeyim? Müştekilerin anlatımlarını bu yönüyle kabul etmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım2 dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz’ın Esat Kani’ye yönelik eylemini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında iyi hal indirimi de uygulayarak 15 yıl hapis cezası, Bayram Ali Kasap ve Ali Çelik’e yönelik eylemlerinde ise cezada indirim uygulayarak 7‘şer yıl 6’şar ay hapis vererek toplamda sanığın 29 yıl 12 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca heyet, tutuksuz yargılanan sanık Ali İhsan Tolunay Yılmaz’ın babası sanık Şükrü Yılmaz hakkında ise "suç üstlenme suçundan" indirim uygulayarak 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası maktul avukatları Fevzi Yarbaş ve Mehmet Aykan, karara itiraz edeceklerini belirterek,

“Bu sayın mahkemenin kararıdır, saygı duyuyoruz ancak bu kararın hakkaniyete uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bölge mahkemesi nezdinde yasal istinaf başvurumuzu yapacağız" dedi.

Maktul Esat Kani’nin ablası Zeynep Ergin ise, "Sanık çok az ceza aldı. Bir insan öldürmenin cezası bu kadar az olmaz" dedi.