Bürokratlar kendileri çalıp kendileri oynamış

Mustafa BİLDİRCİN

Bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurulan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na yönelik denetimler, bir skandalı açığa çıkardı. Ajansın Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlerin, temsilcisi oldukları kurum ve kuruluşlara ait projelerin görüşüldüğü toplantılara katıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede, kurum veya kuruluşlar tarafından sunulan veya yürütülen bazı projelerle ilgili ajans toplantılarına katılan bazı yönetim kurulu üyelerinin, aynı zamanda kuruluşların da temsilcisi olduğu anlaşıldı. Üyelerin, destek miktarının artırılması, herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın desteğin feshi ve süre uzatımı verilmesi ile ilgili gerçekleştirilen toplantılarda oy kullandığı kaydedildi. Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan rapora, yönetmeliğe aykırı toplantıların, “Kararların bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedeleyecek nitelikte” olduğu notu düşüldü.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin 18’inci fıkrasında, yönetim kurulu üyelerinin, organik bağlarının olduğu kurum ve kuruluşlarla ilgili ajans toplantılarını katılması yasaklanıyor.