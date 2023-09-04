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Bursa'da, alıkoyduğu çocuğu darp edip cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Bursa'da alıkoyduğu çocuğa cinsel istismarda bulunup darp ettiği kaydedilen zanlı tutuklandı. Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Güncel
  • 04.09.2023 17:20
  • Giriş: 04.09.2023 17:20
  • Güncelleme: 04.09.2023 17:26
Kaynak: AA
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Bursa'da, alıkoyduğu çocuğu darp edip cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Fotoğraf: Depophotos

Bursa'da alıkoyduğu 16 yaşındaki çocuğu darp ettiği ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, 21 yaşındaki Hamza H. tarafından Osmangazi ilçesindeki evlerine zorla getirilerek alıkonan 16 yaşındaki N.G., cinsel istismara maruz bırakıldı ve farklı tarihlerde darp edildi.

N.G, annesi S.G'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince 26 Ağustos'ta alıkonduğu evden kurtarıldı.

ZANLININ ANNE VE BABASI HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI 

Gözaltına alınan Hamza H, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "tehdit", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.

Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.

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