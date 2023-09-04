Bursa'da, alıkoyduğu çocuğu darp edip cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Bursa'da alıkoyduğu çocuğa cinsel istismarda bulunup darp ettiği kaydedilen zanlı tutuklandı. Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.

Güncel 04.09.2023 17:20 Giriş: 04.09.2023 17:20

Güncelleme: 04.09.2023 17:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos