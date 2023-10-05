Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 52 Güneş Yaşaroğlu isimli kadın, ablası ile birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu. Yaşaroğlu'nun vücudunda ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopside belirlenecek.

Kadın 05.10.2023 15:19 Giriş: 05.10.2023 15:19

Güncelleme: 05.10.2023 15:20 Kaynak: DHA

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