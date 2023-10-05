Bursa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 52 Güneş Yaşaroğlu isimli kadın, ablası ile birlikte yaşadığı evde yatağında ölü bulundu. Yaşaroğlu'nun vücudunda ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopside belirlenecek.
Bursa'da Güneş Yaşaroğlu iismli kadın yaşadığı evde ablası tarafından ölü bulundu.
Olay Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok’ta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu, bir süre önce gittiği İstanbul’dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan Güneş Yaşaroğlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.