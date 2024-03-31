Bursa'da "boş tutanaklara imza attırılıyor" iddiası

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, nazı sandık kurulu başkanlarının boş tutanakları sandık görevlilerine imzalatmaya çalıştığına ilişkin bilgiler geldiğini ifade etti. Yeşiltaş, sandık kurulu başkanlarını dikkatli davranmaya çağırarak, "Sandık kurulu üyelerine böyle bir zorlamada bulunulamaz. Halkımızı sayım sürecinde oy kullandıkları sandıklara davet ediyorum" dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Bursa'da bazı sandıklarda ise, sandık kurulu başkanlarının sandık görevlilerine boş tutanakların imzalatılmaya çalışıldığına dair iddialar geldiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş boş tutanakların imzalatılmaya çalışıldığına dair sandık görevlilerinden bilgiler aldıklarını belirtti.

Yeşiltaş, "Bazı sandık kurulu başkanları boş tutanakları sandık görevlilerine imzalatmaya çalışıyor. Sandık kurulu görevlilerimiz ve müşahitlerimiz bu üsulsüzlükle ilgili erken imza vermeyip, itirazda bulunarak tutanak tutuyor. Hatta bazı yerlerde kendilerini seçim kurulu görevlisi olarak tanıtıp imzalamanız gerekiyor şeklinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Okul sorumlularımız ve sandık görevlilerimiz bu konuda eğitimli oldukları için boş tutanakları imzalamıyor. Ancak diğer partilerin sandık görevlilerinin imzaladığının bilgilerini alıyoruz. Okul sorumlularımız ve avukatlarımız itirazlarını yaptı. İl, ilçe seçim kurullarını, emniyet güçlerini tedbir almaya davet ediyorum. Halkımızın oyları bize emanettir. Her bir oyu koruyacak tedbirlerimiz hazırdır. Tüm halkımızı sandıklar kapandıktan sonra, oy kullandıkları yerlere giderek sayıma katılmaya davet ediyorum" dedi.