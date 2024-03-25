Bursa'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 750 kişi CHP'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda Gelecek Partisi’nden ayrılarak CHP’ye katılan ve aralarında il-ilçe yöneticilerinin de olduğu 750 yeni üye için, üye katılım ve rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Bursa'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 750 kişi, yapılan törenle CHP katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törene, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve il yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Yeşiltaş, Bursa örgütüne üyelik sürecinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “31 Mart seçimleri öncesinde baba ocağına, büyük ailemiz Cumhuriyet Halk Partimize katılan yol arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık” dedi.

''BU PARTİNİN BİR SAHİBİ YOK''

Konuşmasında yerel seçime yönelik önemli mesajlar da veren Yeşiltaş, “Bursa’yı birlikte kazanacağız. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın ve inanın 1 Nisan'dan sonra bu kentte artık başka şeyler konuşulacak. Bursa’yı artık sosyal demokrat, halkçı belediyecilikle buluşturmanın zamanı geldi. Burada sizin de desteğiniz çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize emaneti. O yüzden baba ocağınız sizin de eviniz. Bu partinin bir sahibi yok. Bu partinin sahipleri bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları. Emanetimize sahip çıkacağız ve Bursa’ya ihanet edenlerden hesap soracağız. Bunu gerçekleştirmek için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal da konuşmasında 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Bursa için önemine dikkat çekerek, hep birlikte çok çalışacaklarını ve birlikte mücadele ederek zafer kazanacaklarını ifade etti.

BOZBEY: OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de yeni üyelere ‘yuvanıza hoş geldiniz’ mesajı verdiği konuşmasında şunları ifade etti:

“Aramıza katılan arkadaşlarımızla 14 Mayıs sürecinde de bir aradaydık. Şimdi de kente katkı koymak, kentin geleceğine destek olmak, havamızın kirlenmesini, doğamızın tahrip edilmesini önlemek için yeniden yola çıktık. Kent sevdasıyla bir araya geldik. Arkadaşlarımızı baba ocağında görmekle beni çok memnun etti. Bursa’yı tekrar ayağa kaldırmak bizim sorumluluğumuz. Biz demokrasiye inanıyoruz. O yüzden seçimlerde de oylarımıza sahip çıkacağız. Bursa'da gittiğimiz her yerde inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızda değişim beklentisi var. 1 Nisan sabahı Bursa’da hep birlikte gülümseyeceğiz” dedi.