Bursa'da kadın cinayeti: "Ablanı öldürdüm" mesajı

Bursa'da 42 yaşındaki Seher A.K. evinde ölü olarak bulundu. Seher A.K.'nin evli olduğu Turgay K.'nin, baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın 29.01.2024 11:21 Giriş: 29.01.2024 11:21

Güncelleme: 29.01.2024 11:25 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Arşiv

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'ta yaşayan annesi Seher A.K.'den (42) haber alamayan oğlu, durumu polise bildirdi. Adrese giden sağlık ve polis ekipleri, Seher A.K.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Seher A.K.'nin evli olduğu Turgay K.'nin baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderdiği, komşuların sabah saatlerinde tartışma sesleri duydukları ancak kapıyı çaldıklarında açılmadığı iddia edildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 22 yaşındaki Bahar Kanyılmaz, boşanmak istediği erkek tarafından katledildi!