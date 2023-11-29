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Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Güncel
  • 29.11.2023 01:00
  • Giriş: 29.11.2023 01:00
  • Güncelleme: 29.11.2023 01:01
Kaynak: AA
Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor
FOTOĞRAF: AA

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Hastayurdu Caddesi'ndeki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaç yola devrildi.

Aynı yolda seyir halindeki bir otobüsün arka camına çarpan çatı sacı nedeniyle 2 yolcu hafif yaralandı.

Yolcular 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.

Ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi beklenen rüzgara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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