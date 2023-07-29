Bursa'da metal işleme atölyesinde patlama: 2 işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir metal işleme atölyesinde kullanılan boya kazanında yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan Muhammed Ali Şen ve Talha Çetin isimli işçiler olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir atölyede patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi.
İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle patladı.
Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İşyeri savaş alanına döndü. Olay sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şen(26) ve ağabeyi Talha Şen(28) hafif şekilde yaralandı.
Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.