Bursa'da metal işleme atölyesinde patlama: 2 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir metal işleme atölyesinde kullanılan boya kazanında yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan Muhammed Ali Şen ve Talha Çetin isimli işçiler olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 29.07.2023 16:42 Giriş: 29.07.2023 16:42

Güncelleme: 29.07.2023 17:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA