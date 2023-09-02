Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışılıyor.

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.