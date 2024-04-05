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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel
  • 05.04.2024 01:02
  • Giriş: 05.04.2024 01:02
  • Güncelleme: 05.04.2024 01:02
Kaynak: AA
Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tolga S. idaresindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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