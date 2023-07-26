Bursa'da sıcak hava etkili oluyor

Bursa'da aşırı sıcaklar bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 39,5 derece ölçüldüğü kentin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Ulu Camii çevresinde sakinlik hakim oldu.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken serinlemek isteyenler parkları ve ağaç gölgelerini tercih etti. Çocuklar belediyenin süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde sık sık yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Ulu Camii civarında oyuncak satarak geçimini sağlamaya çalışan seyyar satıcı Gökhan Damkaç, geçen hafta Bursa meydanlarının daha kalabalık olduğunu belirterek, "İnsanlar dışarıya çıkmıyor. Sıcaklar en çok bizi etkiliyor. Oyuncak satmak için meydana çıkıyoruz." dedi.