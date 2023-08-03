Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Güncel 03.08.2023 11:06 Giriş: 03.08.2023 11:06

Güncelleme: 03.08.2023 11:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA