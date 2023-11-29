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Bursa Deniz Otobüsü'nün yarınki 8 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 29.11.2023 01:19
  • Giriş: 29.11.2023 01:19
  • Güncelleme: 29.11.2023 01:20
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsü'nün yarınki 8 seferi iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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