Bursa ve Maraş’ta iki kadın daha katledildi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Maraş’ta bir kadın boşandığı erkek tarafından, Bursa’da da bir kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Maraş’ta 33 yaşındaki Oğuzhan Kuşat, boşandığı 23 yaşındaki Mislina Ölmez ile eski kayınvalidesi 60 yaşındaki Sadet Ölmez’i silahla vurarak katletti. Olay İsa Divanlı Mahallesi’nde, dün akşam yaşandı. Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı Mislina Ölmez’in ailesiyle yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Ölmez’e ateş etti. Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile akrabaları Kübra Ölmez’e de ateş açtı. Daha sonra Oğuzhan Kuşat intihar etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü. Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez’in ise durumunun iyi olduğu belirlendi.

SOKAKTA ÖLDÜRÜLDÜ

Bursa’da da 45 yaşındaki Leyla Kaya otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı 55 yaşındaki evli olduğu H.K. ile arabada tartıştı. Tartışmanın ardından Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K, cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya’yı defalarca bıçakladı. Olayı gören çevredekiler H.K’yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.K. polis tarafından gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.