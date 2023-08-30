İki kadını, boşandığı erkekler katletti

Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Ordu’da boşandığı erkeğin sopayla darbettiği kadın, hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. 39 yaşındaki Ayşe Ç. evine gelen boşandığı 48 yaşındaki M.B. tarafından sopayla darbedildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen M.B.’nin emniyetteki işlemleri tüm gün sürdü.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde de Ali İncirli isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü.

KATİL TUTUKLANDI

Öte yandan Adana’da önceki gün 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı sırtından vururak öldüren Abdullah Sarı çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı. İfadesi alınan 76 yaşındaki Adullah Sarı, 74 yaşındaki Naile Sarı ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve Naile Sarı’ya şiddet uyguladığını itiraf etti.