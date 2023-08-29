Nevşehir'de bir erkek, evli olduğu kadını tüfekle vurarak öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Ali İncirli, evli olduğu Uygun İncirli'yi tüfekle vurarak öldürdü. Ali İncirli daha sonra aynı silahla intihar etti.

Nevşehir'de evli olduğu kadını katleden Ali İncirli isimli, intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Ali İncirli ile Uygun İncirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında Ali İncirli, evli olduğu Uygun İncirli'yi tüfekle vurdu.

Ali İncirli daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali İncirli ve Uygun İncirli'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.