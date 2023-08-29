Ordu'da bir erkek, boşandığı kadını döverek öldürdü
Ordu'da boşandığı erkeğin sopayla darp ettiği kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan katilin çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşandığı erkeğin sopayla darp ettiği kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 39 yaşındaki Ayşe Ç. (39) evine gelen boşandığı 48 yaşındaki M.B. tarafından sopayla darp edildi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.