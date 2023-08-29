Ordu'da bir erkek, boşandığı kadını döverek öldürdü

Ordu'da boşandığı erkeğin sopayla darp ettiği kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan katilin çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.

Kadın 29.08.2023 12:08 Giriş: 29.08.2023 12:08

Güncelleme: 29.08.2023 12:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos