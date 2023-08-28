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Denizli'de 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 28.08.2023 11:17
  • Giriş: 28.08.2023 11:17
  • Güncelleme: 28.08.2023 11:20
Kaynak: AA
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Denizli'de 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Fotoğraf: İHA

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde festival sonrası çıkan kavgada bıçaklanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün gece sona eren Tarım ve Kültür Festivali'nin düzenlediği alanın yakınındaki Buldan Caddesi'nde bir grup çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 15 yaşındaki Enes Şipal, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şipal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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