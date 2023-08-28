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Bursa'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Yasemin'in cansız bedeni, inşaatta bulundu

Bursa’da bir inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan’ın cansız bedeni bulundu. Cansız bedenin üstü inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışıldığı belirtilirken, polisin cinayet şüphesi üzerinden durduğu bildirildi.

Kadın
  • 28.08.2023 10:47
  • Giriş: 28.08.2023 10:47
  • Güncelleme: 28.08.2023 11:00
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Bursa'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki Yasemin'in cansız bedeni, inşaatta bulundu
Fotoğraf: Depophotos

Bursa'da 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan, inşaatın merdiven boşluğunda ölü bulundu. 

Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 7204. Sokak’ta bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir site inşaatının merdiven boşluğunda dün saat 21.00’de bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde İçlikan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan cansız beden, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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