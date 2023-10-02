Bursa’da 2 mobilya fabrikasında yangın

Bursa'da 5 katlı mobilya fabrikasının çatısında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 4 katlı mobilya fabrikasına da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 5 katlı mobilya fabrikasının çatısında çıkarak bitişiğindeki diğer 4 katlı mobilya fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı mobilya fabrikasının çatısında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

O sırada yangın, bitişiğindeki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatısına da sıçradı.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.