Bursa’da 5 gündür haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulundu
Bursa’da 17 Temmuz günü otomobiliyle evinden ayrılan 69 yaşındaki epilepsi hastası Osman Altıkardeşler, Mudanya’daki ormanlık alanda ölü bulundu.
Kaynak: AA
Bursa'da, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Otomobiliyle 17 Temmuz'da evinden ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler (69), bir daha geri dönmedi.
Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından AFAD, jandarma ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Mudanya'nın Trilye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Altıkardeşler'in otomobilini bulan ekipler, aracın 1 kilometre uzağında da cesedine ulaştı.
Altıkardeşler'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.