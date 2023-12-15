Bursaspor-Amedspor maçındaki saldırılar nedeniyle savcılık 2 taraftara 'darp davası’ açtı

Bursa’da 8 ay önce Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan maçta, Amedspor Kalecisi Cantuğ Temel, oyuncu Anıl Şahin ve kulüp yöneticisi Ömer Elaldı’yı darp ettikleri iddiasıyla yargılanan 4 kişiden 2’si hakkında dava açıldı.

Bursa’da 5 Mart 2023’te oynanan Bursaspor-Amedspor karşılaşında, maçtan sonra Amedspor’un soyunma odasına girerek, kaleci Cantuğ Temel, oyuncu Anıl Şahin ile Kulüp Yöneticisi Ömer Elaldı’yı darp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Amida Haber'ın aktardığına göre Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Bursaspor taraftarlarından A.T, ile K.Ç, A.D, V.Y, hakkında yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerden A.D ile V.Y hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Şüphelilerden A.T ile K.Ç hakkında ise iddianame hazırlanarak Bursa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık, iddianamesinde, 2 şüphelinin, “spor alanları içerisinde müştekilere yönelik kasten yaralama suçu” işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, TCK’nin 53’üncü maddesi ile 6222 sayılı yasadan cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca 2 şüpheli hakkındaki müsabakalardan men kararının devamını talep etti.