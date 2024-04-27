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Bursaspor’un efsane futbolcusu Gürsu son yolculuğuna uğurlandı

Bursaspor’un efsane eski futbolcusu Müfit Gürsu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ajans Haberleri
  • 27.04.2024 23:44
  • Giriş: 27.04.2024 23:44
  • Güncelleme: 27.04.2024 23:44
Kaynak: İHA
Bursaspor’un efsane futbolcusu Gürsu son yolculuğuna uğurlandı


Bursaspor’un efsane futbolcularından Müfit Gürsu, 82 yaşında Bursa’da vefat etti. İlk 1965 yılında yeşil-beyazlı kulübün formasını giyen Gürsu, sağ bek olarak çıktığı 224 maçta 7 gol attı. Gürsu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığına defnedildi.
Gürsu ailesini, acılı gününde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.

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