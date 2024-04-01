Burun farkıyla geride kalan Polat: Fatih'te kale algısını hep beraber yıktık

İstanbul'un en çok merak edilen ve yarışın başa baş geçtiği yerlerden biri olan Fatih'le ilgili açıklama, CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat'tan geldi. Yüzde 3 puanla geride olduklarını kaydettiği açıklamasında Polat, "Ortaya çıkan tablo bize Türkiye’de yeni bir siyasi dönüşümün başladığını gösteriyor" dedi. Polat, tüm Fatihlilere teşekkür ettiği açıklamasında "Fatih’te hep beraber kale algısını yıktık ve çok büyük bir başarı elde ettik" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'un en çok merak edilen ve yarışın başa baş geçtiği yerlerden biri olan Fatih'le ilgili açıklama, CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat'tan geldi.

Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Açılan sandıkların neredeyse sonuna geldik.

%98.74; yani 781 sandık açılmış olup, bizim oyumuz 44.27, rakibimizin oyu ise %47.88. Dört aylık seçim sürecinde bize inanılmaz destek veren bütün Fatihlilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polat, tüm Fatihlilere teşekkür ettiği açıklamasında "Fatih’te hep beraber kale algısını yıktık ve çok büyük bir başarı elde ettik" ifadelerine yer verdi.

Polat, "Ortaya çıkan tablo bize Türkiye’de yeni bir siyasi dönüşümün başladığını gösteriyor" dedi.

Polat'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Fatihliler,

Açılan sandıkların neredeyse sonuna geldik.

%98.74; yani 781 sandık açılmış olup, bizim oyumuz 44.27, rakibimizin oyu ise %47.88.

Dört aylık seçim sürecinde bize inanılmaz destek veren bütün Fatihlilere çok teşekkür ediyorum.

Ortaya çıkan tablo bize Türkiye’de yeni bir siyasi dönüşümün başladığını gösteriyor.

Fatih’te hep beraber kale algısını yıktık ve çok büyük bir başarı elde ettik.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu‘nu bu muhteşem başarısı için tebrik ediyorum ve başta yeni kazandığımız belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum.

Bu büyük zafer herkese hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi bir Türkiye yolda. Bir kez daha herkese çok teşekkür ediyorum ve hürmetlerimi sunuyorum."