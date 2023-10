Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci: Aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğim

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'ta ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi, aynı eylemi Joe Biden'a yapabilecek kişiye, "hediye vereceğini" belirtti.

Iraklı gazeteci Zeydi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir X kullanıcısı, ABD Başkanı Joe Biden’ın "İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." mesajını, Zeydi’nin Bush’a ayakkabı fırlattığı fotoğrafla birlikte, “Ayakkabılı adam nerede? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" sorusunu sorarak paylaştı.

Zeydi ise bu kullanıcıya cevap vererek, "Ona (Biden) ayakkabı fırlatan gazeteciye hediye vereceğim" ifadelerini kullandı.

Any journalist who throws a shoe at him, I will give him a gift https://t.co/iTeBGw5GxE