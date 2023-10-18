ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de: İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de katıldığı basın toplantısında konuştu. Biden, "İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail'de basın toplantısında konuştu.

Biden, Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini söyledi. Biden, İsrail ve Gazze'ye 100 milyon dolar yardımda bulunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, iki devletli çözüm konusunda "uğraşmaya devam edilmesi" gerektiğini söyledi.

Biden ayrıca "İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'deki açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"İsrail-Gazze'ye 100 milyon dolar yardım göndereceğiz.İnsanı yardımların Mısır'dan geçmesi gerekiyor.

İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz.

Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdı.

ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu herkes bilsin. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli.

İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız.

İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı."