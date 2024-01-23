Bütün Filistinlileri öldürecek misiniz?

Hamas 16 sayfalık raporla 'Aksa Tufanı'nın neden ve nasıl yapıldığını anlattı. AB Yetkilisi ise “iki devletli çözüm”ü reddeden Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Dış Haberler

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim’de İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısına ilişkin bir rapor yayınladı. "Aksa Tufanı'nı neden yaptık" başlıklı 16 sayfalık raporda neler yaşandığı, saldırının neden yapıldığı ve Filistin meselesiyle bağlantısının ne olduğuna yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, saldırının 'İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme, toprakları ele geçirme ve Yahudileştirme, Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar üzerinde tam olarak hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için atılmış gerekli bir adım ve doğal bir tepki olduğu' savunuldu.

Raporda, "Operasyon sırasında İsrail'in güvenlik ve askeri sisteminin tamamen ve hızla çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir" denildi.

Raporda, militanların sivilleri hedef almadığı, sivillerin çoğunun İsrail ordusunun ve polisinin şaşkınlığı sonucu kendileri tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

REHİNELERİN ŞANSI YOK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas’ın rehine takası önerisini reddettiğini belirterek "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz" demesine yanıt geldi. Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri, saldırılara son vermeyi reddetmesine ve rehine teklifini geri çevirmesine ilişkin olarak, "Bu, (İsrailli) rehinelerin geri dönme şansı olmadığı anlamına geliyor" dedi.

AB’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları, 1 Şubat’ta yapılacak liderler zirvesi öncesi dün Brüksel’de Gazze gündemiyle bir araya geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Netanyahu’nun “iki devletli çözümü reddeden” açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi: “Başka ne gibi çözümler düşünüyorlar? Bütün Filistinliler’in gitmesini mi sağlayacaksınız? Öldürecek misiniz?”