"İsrail, Hamas'a tüm esirler karşılığında 60 gün ateşkes teklif etti"

İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a, Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.

İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a, Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.

İsrailli gazeteci ve Dış Politika Analisti Barak Ravid'in, ABD'den yayın yapan Axios'ta yer alan değerlendirmesine göre; İsrail, Katarlı ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas'a, çok aşamalı bir anlaşma kapsamında çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sundu.

İki İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre, anlaşma Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını da içerecek.

Ravid'in yetkililere dayanarak aktardığına göre; "Teklif, hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve ölen rehinelerin cesetlerinin birkaç aşamada geri getirilmesini içerecek. Yetkililer, ilk aşamada kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını söyledi. Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin serbest bırakılması yer alacak."

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.