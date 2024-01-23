Hamas'tan "60 günlük ateşkes teklifi" açıklaması

Hamas’ın Medya Sorumlusu Kilani, İsrail'in bütün esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes teklif ettiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kilani, "Resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması. Bundan sonra, esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek." dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.

Bununla ilgili durumun gün içerisinde netleşeceğini ifade eden Kilani, dolayısıyla Hamas'ın da bu söylenen teklife resmi olarak henüz bir cevap vermediğini belirtti.

İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:

"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

60 GÜN ATEŞKES TEKLİFİ İDDİASI

İsrailli gazeteci ve Dış Politika Analisti Barak Ravid'in, ABD'den yayın yapan Axios'ta yer alan yazısına göre; İsrail, Katarlı ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas'a, çok aşamalı bir anlaşma kapsamında çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sundu.

İki İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre, anlaşma Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını da içerecek.

Ravid'in yetkililere dayanarak aktardığına göre; "Teklif, hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve ölen rehinelerin cesetlerinin birkaç aşamada geri getirilmesini içerecek. Yetkililer, ilk aşamada kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını söyledi. Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin serbest bırakılması yer alacak."