Büyük depremin yıldönümünde Köln’de dayanışma etkinliği

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan büyük depremin birinci yıldönümünde Köln’de Türkiye Almanya Kültür Forumu tarafından düzenlenen ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Hükümeti tarafından da desteklenen dayanışma ve anma etkinliği 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin birinci yıldönümünde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Hükümeti tarafından da desteklenen dayanışma ve anma etkinliği 5 Şubat'ta düzenlenecek.

KRV Hükümeti‘nden Avrupa ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Nathanael Liminski’nin de katılacağı etkinlik aralarında AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu), Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi’nin (ZfTI, eski adıyla TAM) yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kurum tarafından destekleniyor.

Köln Flora Salonları’nda Gazeteci Aslı Sevindim ve Murad Bayraktar’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede kendi grubu eşliğinde halk müziği sanatçısı Gülseven Medar, rap sanatçısı Eko Fresh, kabaretist Fatih Çevikkollu ve Markus Reinhardt Grubu sahneye çıkacak.

Gece vesilesi kapsamında toplanacak bağışların deprem bölgesinde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına iletileceği açıklandı.