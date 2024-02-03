Federal Temsilciler Meclisi "Geri Dönüş" yasasını onayladı

Almanya Temsilciler Meclisi, mültecilik başvurusu kabul edilmeyen, suç işleyen ve ülke için risk yabancıları sınırdışı etmeyi kolaylaştıran yasaya onay verdi. Yasa örgütlü suçlar alanında, örgütlü suç yapılarına üyelikle bağlantılı ve ceza mahkumiyetinden bağımsız bir sınır dışı uygulamasına imkan tanıyor.

BERLİN

Almanya bir taraftan çifte vatandaşlığı diğer tarafta ise suç işleyen yabancılar, mültecilik başvurusu kabul edilmeyenler ve insan kaçakçılarını sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasaları yürürlüğe koyuyor.Çifte vatandaşlığa imkan tanıyan yasanın ardından sınır dışını kolaylaştıran “Geri Dönüşü İyileştirme Yasası” da 2 Şubat günü, Federal Temsilciler Meclisi'nce (Bundesrat) onaylandı.

Federal Temsilciler Meclisi kararı, yasa tasarısı hakkında Arabuluculuk Komitesi’ne itiraz hakkından feragat ederek aldı. Yasa, Federal Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra planlandığı gibi yürürlüğe girebilecek.

Yasa, sınır dışı etme prosedürlerini daha etkili hale getirmek ve ülkede kalma hakkı olmayan kişilerin ülkeyi terk etme yükümlülüğünü daha iyi uygulamak için bir dizi tedbir içeriyor. Yasa, ülkeyi terk etmesi gereken kişilerin yerini tespit etmek, belgelere dayanarak kimliklerini açıklığa kavuşturmak ve kaçmalarını önlemek için daha fazla imkan tanıyor. Yetkililerin bu amaçla, yetkililerin örneğin ortak konaklama merkezlerinde sınır dışı edilen kişinin odası dışındaki odalara da girme izni olacak.

Gelecekte, ülkeyi terk etmek için azami gözaltı süresi önceki 10 gün yerine 28 gün olacak. Sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulma veya ülkeyi terk etmek üzere gözaltında tutulma ile ilgili mahkeme işlemlerinde, ilgili kişiler yasal temsil hakkına sahip olacak.

Yasa reşit olmayanlar ve reşit olmayan çocuklu aileler, sınır dışı edilmeyi beklerken gözaltına alınmamasını öngörüyor. Yasada risk arzeden reşit olmayanlar veya çocuk suçlular için bir istisna mevcut.

Gelecekte, sonraki başvurular da dahil olmak üzere, herhangi bir sığınma başvurusuna bakılmaksızın, sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulmaya devam edilebilecek ve buna karar verilebilecek.

Özellikle suç işleyenler ve insan kaçakçıları gelecekte daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilecek.

Örgütlü suçlar alanında, örgütlü suç yapılarına üyelikle bağlantılı ve ceza mahkumiyetinden bağımsız bir sınır dışı etme uygulanabilecek.

İNSAN KAÇAKÇILARI İÇİN DAHA YÜKSEK CEZALAR

Göçmen (insan) kaçakçılığı ile mücadele etmek amacıyla yasa, bu tür suçlar için mevcut cezaları artırıyor. Aynı zamanda, gemi kazazedelerinin kurtarılmasının gelecekte de cezalandırılabilir bir suç olmayacağını açıklığa kavuşması gerekecek.

Yasa esasen Resmi Gazetede (Federal Hukuk Gazetesi) yayımlandıktan sonraki gün yürürlüğe girecek.

Federal Eyelatler Temsilcileri Meclisi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınma veya ülkeyi terk etmek üzere gözaltında tutulmaya ilişkin adli kararlarda resen avukat atanmasına ilişkin yasal zorunlulukla ilgili endişelerini dile getirdi. Eyaletler Temsilcileri Meclisi, uygulamadaki zorluklara ve gerekli hallerde yetkili temsilci atanmasını düzenleyen Aile Konularında ve Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yargılama Usulü Kanunu’ndaki mevcut bir hükümle olan belirsiz ilişkiye işaret etti.

Bu nedenle Federal Konsey, Federal Hükümet’ten yeni düzenlemenin pratikteki uygulamasını incelemesini ve gerektiğinde hukuktaki iki standart arasındaki ilişkiyi netleştirmesini istedi.

Konunun ne zaman ele alınacağına Federal Hükümet karar verecek. Bunun için belirli bir süre bulunmuyor.