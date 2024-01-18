Büyük Hatay Buluşması düzenleniyor: Yıkıma karşı birleşiyorlar

Depremin birinci yılına yaklaşırken 50’ye yakın dernek ve platform ‘6 Şubat Platformu’ çatısı altında bir araya geliyor. Hatay’da “Büyük Hatay Buluşması” düzenlenecek.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse 1 sene geçti. Afetin vurduğu kentlerdeki sorunlar hâlâ ilk günkü gibi devam ediyor. Depremle yerle bir olan Hatay’daki demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler; 6 Şubat Platformu çatısı altında bir araya geliyor. Depremin birinci yılında, “Büyüt Hatay Buluşması” düzenleyeceğini bildiren platform, “Felaketi yaşadığımız gün ve saatte, 4.17’de, Köprübaşı’nda sevdiklerimizi anmak, 15.00’te ise Maksim Alanı’nda toplanıp kentimizin kalbine yürüyerek memleketimizin sesini birlikte yükselteceğimiz anma ve yürüyüşe bütün Hatay halkını bekliyoruz” diyor.

Hatay’da bulunan 50’yi aşkın dernek, platform, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve siyasi yapılar bir araya gelerek 6 Şubat Platformu’nu oluşturdu. Kentte yaşanan sorunları dile getirmek ve yaşamını kaybeden vatandaşların hatıralarına sahip çıkmak için kurulan platform, depremin 1’inci yılında “Büyük Hatay Buluşması” yapacak. Platform üyeleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ben geliyorum diyen bir depreme karşı önlem almayanlara ve on binlerce insanın kaybına yol açan yıkımlara, ölümlere neden olanlara karşı çok öfkeliyiz. Bu kayıplar, bu yıkımlar, bu duygular yaşanmamış gibi depremin üzerinden geçen bir yılda bu memleketin, bu memleketteki insanların nelere maruz kaldığı da herkesin malumu. Fakat 1 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız sorunlar hâlâ duyulmuyor, görülmüyor ve yıkılmış koca bir kentin sorunları yok sayılıyor. Hatay’da eğitime dair sorunlar devam ediyor, birçok mahalle sağlık hizmetine erişemiyor. Hatay’da, yollar birer mayın tarlası. Depremin üzerinden bir yıl geçmişken sevdiklerinin cenazesini arayan bir yığın insan var bu kentte. Bilmelisiniz ki bu kentin koca bir mezarlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bizler, ne yitirdiklerimizi ne yaşadıklarımızı ne de sorunlarımızı unutturmayacağız ve siz duymadıkça kentin taşıyla toprağıyla bu acı ve öfkeyi haykıracağız."

AYNI GÜN AYNI SAATTE

Depremin birinci yılında bir araya geleceklerini duyuran platform üyeleri, “Bu yas ve öfkeyle depremin üzerinden geçen bir yılda yitirdiklerimizi anmak, memleketimize ve yaşamlarımıza sahip çıkmak için kentteki dernek, sendika, meslek odaları, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, platformlar ve bir bütün Hatay halkı olarak sesimizi buluşturarak yükseltmek için bir araya gelerek 6 Şubat Platformu’nu oluşturduk. 6 Şubat Platformu olarak; felaketi yaşadığımız gün ve saatte, 4.17’de, Köprübaşı’nda sevdiklerimizi anmak, 15.00’te ise Maksim Alanı’nda toplanıp kentimizin kalbine yürüyerek memleketimizin sesini birlikte yükselteceğimiz anma ve yürüyüşe bütün Hatay halkını bekliyoruz. Sesimiz duyulana, acımız ve öfkemiz görülene, sorumlular hesap verene kadar haykırmaya devam edeceğiz. Hatay bizim memleket bizim. Hatay’ı yeniden kuracağız” dedi.