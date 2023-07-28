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Büyükçekmece'de haciz işlemleri sırasında avukata silah çeken kişi tutuklandı

Büyükçekmece’de haciz işlemleri yapıldığı esnada görevini icra eden avukat Ümit Ok, saldırıya uğradı. Ok'a silah çeken O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 28.07.2023 17:48
  • Giriş: 28.07.2023 17:48
  • Güncelleme: 28.07.2023 17:52
Kaynak: DHA
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Büyükçekmece'de haciz işlemleri sırasında avukata silah çeken kişi tutuklandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde icra işlemleri sırasında avukt Ümit Ok'a silah çeken kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün meydana gelen olaya göre, Bursa Barosu avukatlarından Ümit Ok, haciz işlemleri yapıldığı sırada O.Ç.'nin saldırısına uğradı.

Ok'a silah çeken O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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