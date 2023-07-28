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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Samsun’un Ayvacık ilçesinde 16 yaşındaki V.S.K, annesi Melek Baştürk’ü tabancayla vurarak öldürdü.

Kadın
  • 28.07.2023 16:27
  • Giriş: 28.07.2023 16:27
  • Güncelleme: 28.07.2023 16:33
Kaynak: DHA
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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Fotoğraf: DHA

Samsun'da 43 yaşındaki Melek Baştürk, 16 yaşındaki oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.

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