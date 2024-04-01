Büyükçekmece’de CHP'li Hasan Akgün, 7’nci kez başkan seçildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlarına göre, mevcut başkan ve CHP adayı Dr. Hasan Akgün kazandı. Akgün, böylece 7’nci kez üst üste başkan seçilmiş oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,04’ünü alarak, yeniden seçildi.

7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığını ifade eden Akgün, “Allah’a çok şükür halkımızın bu teveccühünün değerini bugüne kadar bildim. Bugünden sonra da ekiplerimle beraber, arkadaşlarımla beraber aynı şekilde bileceğiz.

Sorumluluğumuzu biliyoruz. Daha büyük sorumluluk yüklendiğimizi biliyoruz. Gece gündüz çalışarak halkımızı daha çok mutlu ederek, daha mutlu Büyükçekmeceliler, daha benzersiz Büyükçekmece yolunda emin adımlarla kesinlikle yürüyeceğiz." diye konuştu.

Akgün şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Büyükçekmece’de her seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlemişlerdir. 7 seçimde 5 operasyon. Seçimden sonra da ‘Pardon, bir şey yok’ demişlerdir. O operasyon gören arkadaşlarıma bu mazbatamı gönderiyorum. Operasyon gören arkadaşlarımız, bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir. Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar yerel seçimlerde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını seferber etmenin, Türk demokrasisine hiçbir faydası olmadığını, zarar verdiğini hatta bize puan kazandırdığını aldığımız sonuçlardan gördük. Sonuç; büyük İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz, 86 milyonluk Türkiye, bugün iktidara ‘Dur’ demiştir ve tek başına sahaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri, halkımız bir yeni misyon yüklemiştir. Bunu hem biz çok iyi bileceğiz, hem de iktidarın bunu iyi anlaması lazım. Bu saatten sonra görev bizde, sorumluluk bizde. Ülkenin geleceğini biz üstleneceğiz. Ülkemize, milletimize, memleketimize, Büyükçekmece ailemize ve tüm yarışa çıkmış, kazanmış arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Birlikte tam gaz, tam yol ileri devam edeceğiz."