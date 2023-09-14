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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye büyükelçi atandı.

Güncel
  • 14.09.2023 00:20
  • Giriş: 14.09.2023 00:20
  • Güncelleme: 14.09.2023 00:25
Kaynak: AA
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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