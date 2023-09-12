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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak

4 üniversitenin farklı birimleri için 126 akademisyen alınacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 12.09.2023 05:53
  • Giriş: 12.09.2023 05:53
  • Güncelleme: 12.09.2023 05:56
Kaynak: AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Fotoğraf: AA

4 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 126 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 51 öğretim üyesi, 32 araştırma görevlisi, 10 öğretim görevlisi, 9 Doçent Dr. ve 3 Prof. Dr., Karabük Üniversitesi 16 öğretim üyesi, Prof. Dr. ve Doçent Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve Altınbaş Üniversitesi bir öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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