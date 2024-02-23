Büyükelçi tarikatçıları ağırladı

Türkiye'nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin kurduğu Nezir Derneği’nden gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyaret, “Ekibimiz Kaygısız'ı ziyaret etti” ifadeleriyle duyuruldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete kadar toplumsal yaşamının tümünü ilgilendiren alanlarda etkilerini artıran tarikat ve cemaatler, dış politikada görünür hale geldi. Kamuoyunda, “Menzil Cemaati’nin derneği” olarak bilinen ve ölen Menzil Şeyhi Abdulbaki Ehüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği, Çad Büyükelçisi’nin makamında ağırlandı.

Muhammed Saki'nin kurucusu olduğu derneğin ziyareti, “Nezir, gönül coğrafyamızdaki yüreklere dokunmaya devam ediyor” şeklinde paylaşıldı. Dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın makamından fotoğraf da paylaştı.

Derneğin adak, akika, nafile, şükür ve kurban organizasyonu için Çad’da bulunduğu bildirildi. Büyükelçilik ziyaretinin ise “Kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” gerçekleştiği belirtildi. Menzilci derneğin Çad Büyükelçisi Kaygısız’a, “Çad’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi” verdiği öğrenildi.

BÜYÜKELÇİYE BİLGİ

12 Temmuz 2023 tarihinde ölen Menzil Cemaati'nin şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki'nin kurduğu Nezir Derneği, kurulduğu günden beri “Bağış” adı altında para topluyor. Derneğin internet sitesinde yer alan, “Banka hesaplarımız” bölümünde üç farklı bankadan Türk Lirası ve döviz cinsinden para yatırılabilecek banka hesap numaraları paylaşılıyor.

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İSMAİLAĞA DA AFGANİSTAN'DA

Menzil’in yanı sıra İsmailağa Cemaati de dış politikada boy gösteriyor. Cemaatin, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Afganistan ziyareti, “Camiamızın dış hizmetler kuruluşu İDDEF nezaretinde hocalarımızdan oluşan heyetimiz Afganistan’da temaslarda bulundu. Sosyal hizmetler, eğitim alanında yeni açılışlar ve halk buluşması gerçekleştirildi” ifadeleriyle duyuruluyor.