Çağın sessiz hastalığı

Haber Merkezi

18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında derlediği bilgilere göre, antibiyotik direnci, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok ülkenin üzerinde hassasiyetle durduğu, çözüm yolları geliştirmek için çaba sarf ediyor. Son verilere göre, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor.

Antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemezse 2050’de yaklaşık 10 milyon insanın enfeksiyon kaynaklı yaşamını kaybedeceği belirtildi. Doğru kullanımıyla insan hayatı için "mucize" olabilen antibiyotiklerde direnç gelişimi, yoğun ve gereksiz tüketim sonucunda ortaya çıktı. TİTCK verilerine göre, bin kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarında da düşüş yaşandı. 2011’de 42,2 birim olan 1000 kişi başına günlük antibiyotik tüketimi, 2016’da 40,1’e geriledi. Yıllar içinde belli oranlarda azalma ve kısmi artışların ardından geçen yıl itibarıyla 1000 kişine başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 34,2 olarak kaydedildi. Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Mustafa Torun da "Süreğen enfeksiyonlar dışında genellikle ateş ve diğer enfeksiyon göstergeleri düzeldikten en fazla 3-5 gün sonra antibiyotik kullanımını sonlandırmak gerekir” dedi.

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SESSİZ PANDEMİ

Antibiyotik direnci, dünya çapında yıllık en az 1,27 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır.