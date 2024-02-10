Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda 54 şüpheli tutuklandı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı, 48'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 oldu.

Adalet Bakanı Tunç Yılmaz, İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı sonrası tutuklanma sayısının 54'e yükseldiği açıkladı.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Tunç, sonradan yaptığı açıklamada terör saldırısı hakkında devam eden soruşturmaya yönelik şunları söyledi:



”Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur”