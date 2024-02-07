Çağlayan Adliyesi’ne silahlı saldırı

İstanbul Adliyesi’nde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıyı yapan 1’i kadın 2 kişi öldü. 3’ü polis 5 kişi yaralandı. Yaralanan Dilfıraz Karataş kurtarılamadı. Olay ile ilgili 34 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına DHKP-C tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olay sırasında 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yurttaşın isminin Dilfıraz Karataş olduğu öğrenildi. Öte yandan çatışmada, saldırıyı düzenleyen DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç öldürüldü, bir kişi de yaralı yakalandı. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda yaralanan Dilfıraz Karataş yaşamını yitirdi.

DURUŞMASI VARMIŞ

Saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra, saldırıyı gerçekleştirenlerden Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un duruşması görüldü. Necmiye Birkoç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşma, 2 Nisan’a ertelenirken polis, Necmiye Birkoç’un kız kardeşi ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne de polisler tarafından baskın düzenlendi. Polisler, Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz, Barış Yüksel, Fırat Kaya, Bergün Varan ve Merve Kurt’u gözaltına aldı. Halkın Hukuk Bürosu da polis baskınına uğradıkmlarını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu anda 34 gözaltı var. Soruşturma 5 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili koordinasyonunda devam ediyor" dedi. Söz konusu saldırı ile Savcı Kiraz saldırısı arasında bir bağlantı tespit edilemediğini aktaran Tunç, "GBT sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar" dedi.