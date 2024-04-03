Çağlayan'da avukatların 'Van' eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var
Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki irade gaspı için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Adalet Nöbeti tutmak ve basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti, çok sayıda avukat gözaltına alındı.
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.
Zeydan yerine mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP adayına verilmemesine hukukçular da tepki gösterdi. Avukatlar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne girerek basın açıklaması yapmak istedi. Avukatların basın açıklamasını okumaya başlamasıyla birlikte polis müdahalesi başladı.
MLSA'nın aktardığına göre, polis müdahalesinin ardından en az 14 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ve ÖHD Eş Başkanı Esra Erini, ÖHD üyeleri Ahmet Baran Çelik, Habat Demircan, Emre Yaşar, Hazal Bilgili, Jiyan Kaya, Rezan Gezer, Sezin Uçar, Emrah Baran, Meltem Özel, Gülizar Tuncer ve Kemal Aytaç var.
April 3, 2024
AVUKATLARIN ADLİYEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Polis müdahelesinin ardından toplu şekilde Adliye'ye girmek isteyen avukatlar güvenlik engeli ile karşılaştı. Adliyenin avukat girişi kapatıldı, avukatların adliyeye girişlerine izin verilmedi.
Adliyenin girişinde bekleyen avukatlara başsavcılık talimatıyla slogan atılmaması ve tek tek girilmesi halinde kapıların açılacağı ifade edildi. Yapılan görüşmelerde avukatlar adliyeye girebildi.
Van'daki irade gaspına karşı Çağlayan'da açıklama yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 3, 2024
Avukatlara adliyeye girişi sırasında tekrar müdahale edildi. Binaya giren çevik kuvvet ekipleri ile avukatlar arasında arbede yaşandı. Avukatlar, 'Polis dışarı' sloganları attı.
Polis, 'Van' eylemi yapan avukatlara adliyeye girişinde müdahale ediyor.