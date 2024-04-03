Çağlayan'da avukatların 'Van' eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki irade gaspı için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Adalet Nöbeti tutmak ve basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti, çok sayıda avukat gözaltına alındı.

Güncel 03.04.2024 13:55 Giriş: 03.04.2024 13:55

Güncelleme: 03.04.2024 15:23 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+