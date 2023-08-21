Çağrıyı büyütelim

Zamlara, gericiliğe, doğanın katledilmesine karşı düzenlenen SOL Parti’nin Şavşat mitingi dikkat çekti. Mitingi değerlendiren SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen ve parti üyeleri: Miting yeni bir yol arayışı çağrısı oldu.

Politika Servisi

SOL Parti’nin zamlara, doğanın katledilmesine, baskılara ve gericiliğe karşı Artvin’in Şavşat ilçesinde düzenlediği kitlesel mitingin bölgedeki yankıları sürüyor. Mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve parti üyeleri, “Savşat’ta attığımız bu adım muhalefetin yeniden kuruluşu için farklı bir yol arayışının yeni bir çağrısı oldu. Bu çağrıyı büyüteceğiz” vurgusu yaptı.

“Ülke, emekçilerin elinde avucunda ne varsa alındığı büyük bir gerici esaret altına sürüklenmiş durumda” diyen SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen: “Seçimlerin tek adam rejimi lehine sonuçlanması bu saldırı dalgasını yoğunlaştırıyor. Burjuva muhalefetinin ülkenin kaderinden tümüyle koparak sürüklendiği büyük dağınıklık ise siyaseti AKP için tek kale maça dönüştürüyor. Tümüyle yetkisizleştirilmiş ve gerici blokun çoğunluğu elindeki parlamentonun bir muhalefet imkânı barındırmadığı bir ortamda insanlar da tüm yollar tükendi türünden bir umutsuzluk da hakim hale geliyor” değerlendirmesini yaptı.

“Şavşat halkı binlerle meydanı doldurarak direnmenin ve mücadele etmenin yollarının tükenmediğini tüm ülkeye gösterdi” şeklinde konuşan İşleyen, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Eğer siyaseti elitler arasındaki kişisel kavgalar olarak görürsek elbette orada bir umut kırıntısı dahi bulunamayabilir. Ancak, bu ülkenin kadınlarıyla, gençleriyle, işçileri, emekçileriyle büyük ilerici, devrimci potansiyelleri var. Şavşat mitingi bunun en canlı örneklerinden birisidir. Önümüzdeki dönemin mücadelesi tam da ülkedeki işçilerin, köylülerin tüm emekçi yoksul halkın yükselen taleplerini örgütleyecek toplumsal muhalefet zemininde yükselecek. SOL Parti olarak seçimlerden önce de mücadelenin asıl olarak bu zeminde yükseltilmesi gerektiğini savunarak, bu doğrultuda mücadele ettik. Bugün de Savşat’ta attığımız bu adım muhalefetin yeniden kuruluşu için farklı bir yol arayışının yeni bir çağrısı oldu. Bu çağrıyı büyüteceğiz.”

AYAĞA KALKIYORUZ

SOL Parti Üyesi Erkan Evbaşı da gerçekleştirdikleri mitingin Şavşat’tan ülkenin tamamına bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekerek, “Çalışmalar boyunca mahallelerden köylere kadar yurttaşın bütün sorunlarını taleplerini dinledik. Ve süreç boyunca bu miting halkın kendini bulduğu, sesini yükselttiği doğrudan taleplerini anlatabildiği bir yere doğru geldi. Aslında tam olarak ülkeye mesaj niteliği taşıyor dememin sebebi de burası. Özellikle geçen seçimlerden sonra ülkedeki bu suskunluk hali içerisinde Şavşat’tan yükselen sesimiz tekrar ayağa kalkmanın, umudu yaratmanın bir işareti oldu. Halkın bütün kesimlerinin iktidarın politikaları karşısında huzursuz olduğu, zamlar karşısında artık yeter dediği, heyecanı yüksek coşkulu bir seslenişe şahit olduk Şavşat’ta” diye konuştu.

“AKP’den bıkmış, tepkiyi büyütmek isteyen insanlar mitingin önderliğini yaptılar” diyen Evbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “İşlerini güçlerini bırakıp o gün meydanda olanlar, umudunu diğer muhalefet partilerine bağlayıp ancak karşılaştıkları manzara karşısında kendini yalnız hissedenlerin başka bir yol daha var aslında biz çaresiz değiliz dediği bir miting oldu. Ayağa kalkalım çağrısı da bu anlamda ülkede yaşayan bütün kesimlere biz birlikte olursak, örgütlü bir yaşamı var edebilirsek işte o zaman başarırız demektir. Son olarak yaşadığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çalışmalar sırasında astığımız afişin bir ucu rüzgârdan dolayı kopmuş ve yere düşmüş. Köyde yaşayan bir yurttaşımız da ona kayıtsız kalmamış, yanında da ip olmadığı için bir ağacın dalı ile tekrar o afişi yerine asmış. Bunu sadece bir anı olarak anlatmadım. İnsanlara dokunan bir siyaset anlayışının nasıl karşılık bulabildiğinin göstergesidir bu. O sebeple şimdi Şavşat’tan başlayan bu dalgayı büyüteceğiz. O sebeple şimdi ayağa kalkacağız.”

“Seçimlerdeki yenilgiden sonra toplumsal bir geri çekilmenin olduğu, insanların tepki ve taleplerinden kaynaklı bir araya gelme ihtiyacının çokça hissedildiği bir dönemde miting kararı aldık” diyen SOL Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölgeden kaynaklı doğal yaşam alanlarımızın ranta açılmasına, derelerimizin ormanlarımızın katledilmesine artık yeter demek için de ses çıkartmanın zorunluluğunun farkındayız. AKP’nin Karadeniz’e biçtiği elbise bizlere nefes alacak bir alan bırakmamaya başladı artık. Gündelik hayatın tamamında hissedilen ekonomik krizin de getirdiklerine örgütlü bir cevap vermenin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. En basitinden bölgenin dağlık yapısı gereği şehir merkezlerinden uzak olan köylerden merkeze inmek isteyen insanların ulaşımı bile neredeyse 150, 200 lira. Öte yandan 6’lı masa etrafında biriken sağ siyasi anlayışa yaslanan hamlelerin bir kez daha hatta belki de en net biçimde bu ülkeye çare olamayacağını bir kez daha gördük.”