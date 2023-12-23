Çalımbay: Kırgınlıklarım var

Spor Servisi

Beşiktaş’ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay ayrılık süreciyle ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, kendisi için çok önemli olduğunu belirttiği Beşiktaş’ın altyapısında yetiştiğini ve futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giydiğini dile getirdi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yaptığı görüşmenin ardından devam kararı aldıklarını anlatan Çalımbay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

KABUL ETMEDİM

‘‘Bana ‘Hocam 2 maçı oynayalım, ondan sonra seninle oturacağız, tekrar sözleşmemizi yapacağız.’ dediler. Ben de ‘Size güveniyorum.’ dedim. Biz Lugano maçına gittiğimizde benim arkamdan avukatıma haber gönderiyorlar. ‘Eğer sözleşmeyi imzalamazsanız, feshedeceğiz.’ diyorlar. Çok üzüldüğüm şeylerden biri de bu oldu. Ben maçtayken böyle bir şey gönderdiler. Beşiktaş zarar görmesin diye bunu kimseye söylemedim. Sonra maçlara çıktık. Dünkü maç da en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çok bariz bireysel hatalar yaptık. Maç bittikten sonra ben tesisteyim. Önce Feyyaz Uçar, Samet ağabey ve bir yöneticinin geleceklerini söylediler. Sonra baktık Feyyaz ve Samet ağabey gelmedi. Üç yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece bitirmek istediler. ‘Yarın bir toplantı yaparım, bırakırım.’ dedim. Onlar diretti ve ben kabul etmedim. Onlar da zaten hemen ‘Ayrıldık.’ diye açıklama yapmışlar."

KARARLARI BEN ALMADIM

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcular Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın kendisine danışılmada kadro dışı bırakıldığını belirterek, "Samet Aybaba beni aradı. ‘Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık.’ dedi. Ben yoktum, onlar yapıyor. Kim olduğunu sordum, isimlerini söyledi. Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum" diye konuştu.