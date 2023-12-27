Çalışan emekliye 5 bin lira ödeme takvimini SGK açıklayacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.