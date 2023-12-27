Asgari ücrette geri sayım: Nihai karar bekleniyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ne zaman yapılacağı belirsizliğini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti bu hafta içinde açıklamak istediklerini bildirmişti.

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında tarafların müzakerelerde hangi aşamada olduğu bilinmezken nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün (26 Aralık) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirmişti.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar şu şekilde:



• Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

• Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

• Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

• Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

• Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.