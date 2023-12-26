Destici asgari ücret için duyumunu paylaştı, rakam verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret ile ilgili aldığı duyumu paylaşarak, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi. Sürpriz beklentisi olduğunu belirten Destici, "Yılda bir kere belirlenme hedefleniyorsa enflasyon farkı da hesaplanarak yapılabilir. Yani 17 bin TL'nin üzerine çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2024 yılı asgari ücreti için aldığı duyumu paylaştı.

TGRT Haber'e konuşan Destici, "Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bize göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım" dedi.

"Defaaten de dile getirdim" diyen Destici, şunları söyledi: "Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere tespit edilmeye devam edilmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon yüzde 40'larda, 50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere asgari ücret tespit etmek, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir."

"Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40" diyen Destici, şunları kaydetti: "Yurtdışı derecelendirme kuruluşlarına bakıyoruz, yüzde 50-53 görülüyor. iyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak."

SÜRPRİZ BEKLENTİ

Sürpriz beklentisi olduğunu belirten Destici, "Yılda bir kere belirlenme hedefleniyorsa enflasyon farkı da hesaplanarak yapılabilir. Daha yüksek, yani 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da çıkabilir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.