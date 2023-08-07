Çalışanlar grev kararı asmışlardı: Sputnik Türkiye'de işten çıkarmalar başladı

Rus devlet medyası Sputnik’in Türkiye bürosunda, TGS bünyesinde sendikalaşan basın emekçileri işten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan TGS ise Sputnik yönetimine "Suç işlemekten vazgeçin, atılan gazetecileri işe geri alın" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sputnik'in Türkiye bürosunda Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) çatısı altında sendikalaşan basın emeçileri işten çıkarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul’da Süzer Plaza, Ankara’da Çukurambar’da basın açıklaması yaparak grev kararını açıklayan Sputnik Türkiye çalışanları, İstanbul ve Ankara bürolarına grev kararını asmıştı.

Sendikalı çalışanlar, ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İşten çıkarmaları RS FM programcısı Atilla Güner, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Güner şunları kaydetti:

"Merhabalar. Bu akşam yayını için hazırlıklarımı yapmıştım. İzin dönüşü saat 17.00'de buluşacaktık. Ancak... Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda. İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor... Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşçakalın... (Not: Yayınlarımda üzdüğüm, kırdığım, sesine

kulak veremediğim herkesten bağışlanmayı dilerim."

Merhaba ve hoşçakalın… pic.twitter.com/t39GHDb68b

— Atilla Güner (@atigunerati) August 7, 2023

TGS'DEN TEPKİ

Konuya ilişkin TGS'den yapılan açıklamada ise Sputnik yönetimine "Uyarıyoruz" mesajı verildi. Açıklamada "Sputnik işvereni sendikal haklara saygı gösterip üyelerimizin taleplerini karşılamak yerine onları işten atıyor. Suç işlemekten vazgeçin, atılan gazetecileri işe geri alın" ifadeleri kullanıldı.